Dans un communiqué, le ministère de l'Économie a fait le point ce lundi 1er août sur la campagne de déclaration des impôts de l'année en cours. Selon Bercy, des millions de contribuables vont bénéficier d'un remboursement. D'après les informations du Figaro, l'État va rembourser 13.7 millions de foyers fiscaux. Coût total de l'opération : 11.5 milliards d'euros.

La moyenne de ce remboursement pour les ménages s'élève à 839 euros. Un coup de pouce financier qui va soulager le porte-monnaie de millions de Français, mis à mal par l'installation de l'inflation. Ces remboursements ont démarré le 21 juillet dernier et se terminent ce mardi 2 août. "Les personnes qui auraient droit à ces remboursements mais dont l'administration n'a pas les coordonnées bancaires recevront un chèque", précise Le Figaro.

Deux catégories bien précises sont concernées. En premier lieu les foyers qui ont droit à un crédit ou à une réduction d'impôt en raison d'investissements ou de dépenses réalisés en 2021. Pour les autres, un mauvais calcul du prélèvement à la source est à l'origine de ce remboursement.

Encore des impôts à prélever

Et pour d'autres, le message de l'État risque d'être un peu moins agréable. En effet, certains foyers doivent encore de l'argent à l'administration fiscale. Ainsi, le trésor public s'attend à recevoir 22.5 milliards d'euros provenant de 10.7 millions de foyers français. En moyenne par foyer, la facture s'élèverait à 2.102 euros.

Ces prélèvements devraient avoir lieu entre septembre et décembre. Les ménages concernés par ce reste à payer seront notifiés via des avis, actuellement "en cours de diffusion". Pour 14.2 millions de foyers, l'impôt sur le revenu n'est plus un souci dans cette année 2022. Cette part, 37% du total des foyers fiscaux, est en règle et est désormais tournée vers l'année prochaine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info