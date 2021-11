Brigitte Macron réagit à la polémique sur l'entrée du pronom "iel" dans le dictionnaire

Trois lettres et une polémique. Le pronom non genré "iel" a été ajouté dans la version en ligne du dictionnaire Le Robert. Une décision vivement critiquée par Jean-Michel Blanquer. "L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française", a tweeté le ministre de l'Education nationale. Le directeur du dictionnaire Le Robert, Charles Bimbenet, quant à lui se défend de tout militantisme.

En marge d'un déplacement consacré au harcèlement scolaire ce jeudi 18 novembre, Brigitte Macron s'est prononcée sur ce débat. "La langue française est si belle. Et deux pronoms, c’est bien", a-t-elle déclaré. Une phrase qui positionne cette ancienne professeure de français sur la même ligne que celle de Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Education s'est aussi dit favorable à la féminisation des noms, plutôt qu'à l'écriture inclusive en point médian.

Cet avis n'est pas partagé par l'ensemble des membres du gouvernement. A commencer par la ministre en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes Elisabeth Moreno. Invitée de Franceinfo, elle a déclaré : "Qu’on puisse dire 'iel' parce que ça vient enrichir la langue et c’est un pronom neutre, pourquoi c’est si choquant ? En quoi est-ce idéologique ?". Et d'ajouter : "Pour moi une idéologie, c'est forcer quelqu'un à faire quelque chose qu’il na pas envie de faire, lui mettre dans la tête quelque chose qu’il n’aurait pas eu seul".