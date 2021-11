Essonne : les éboueurs ne ramassent plus les déchets de ceux qui n'achètent pas leur calendrier

Du chantage au calendrier des éboueurs. C'est ce qu'ont expérimenté les habitants d'Épinay-sur-Sénart en Essonne. Alors que les traditionnelles ventes de calendrier des éboueurs ont commencé, ceux qui avaient refusé d'en acheter ont découvert que leurs poubelles n'était plus vidées.

"Ils ont répondu que la poubelle débordait, qu’on n’avait pas pris de calendrier, et qu’ils seraient moins vigilants avec nos poubelles", a confié Stéphane au Parisien. Dans la foulée, il écrit au maire de la ville pour dénoncer cette injustice. Prévenu, l'organisme de collecte des déchets a assuré que les désagréments ne se reproduiraient plus. "Nous en avons discuté, je pense qu’il n’y aura plus de problème", a-t-il déclaré.

La vente de calendrier suscite de plus en plus de craintes ces dernières années en raison de l'augmentation des escroqueries. Toutefois, le syndicat de collecte des ordures ménagères a tenu à rassurer les habitants d'Épinay-sur-Sénart : "Ces calendriers ont un logo et nos agents doivent être en tenue et avoir une carte. Mais ces ventes ne doivent pas avoir d’incidence sur la collecte".