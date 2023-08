Impôts 2023 : avis, dates de paiement, montant... Tout ce qu'il faut savoir sur la taxe foncière

Vous pensiez être débarrassé des impôts cette année ? Pas tout à fait. Si vous êtes propriétaire ou usufruitier d'un appartement ou d'une maison, même si le logement est loué à un locataire, vous recevrez bientôt votre avis de taxe foncière 2023. Pour rappel, cet impôt local concerne chaque année plusieurs millions de propriétaires en France. Vous devez, si tel est votre cas, la payer dans la commune où est situé votre bien, d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.

Votre avis de taxe foncière 2023 sera bientôt disponible sur le site impots.gouv.fr : "Le 30 août si vous n'êtes pas mensualisé et à partir du 22 septembre 2023 si vous êtes mensualisé", précise le gouvernement. Si vous avez choisi la version papier, vous recevrez cet avis par courrier "entre le 23 août et le 26 septembre 2023 (si vous n’êtes pas mensualisé), ou entre le 18 septembre et le 6 octobre 2023 (si vous êtes mensualisé)", explique encore le site officiel du gouvernement.

Concernant le règlement de cette taxe, vous avez jusqu'au 16 ou 21 octobre en fonction de votre mode de paiement. Le montant de la taxe foncière est voté par la commune et diffère donc d'une ville à l'autre. Son mode de calcul "associe valeur cadastrale et taux votés par les collectivités territoriales", explique le ministère de l'Économie. "Le revenu cadastral constitue la base d’imposition de la taxe foncière : il est égal à la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 50%. La valeur locative cadastrale correspond à un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué", précise-t-il.

Des taux en hausse

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires, cette année, la taxe foncière connaît une augmentation dans 19% des communes de France, annonçait fin mai le président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard. Ainsi, en prenant en compte l'augmentation du taux voté par les communes et celle des valeurs cadastrales, la taxe foncière augmente cette année de près de 60% à Paris, 32% à Grenoble, 16% à Lyon, ou encore 11,5% à Bordeaux, selon les chiffres rapportés par BFMTV.

À noter que certaines personnes peuvent être exonérées de taxe foncière, notamment en fonction de votre âge et si vous touchez des aides comme l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ou l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

