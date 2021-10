Énergie : les conseils de Stéphane Plaza pour bien choisir son système de chauffage

Au gaz, au fioul, électrique, solaire, bois... Les moyens de chauffage se multiplient, laissant aux propriétaires un casse-tête au moment de choisir. Un choix à effectuer en prenant compte du coût et de l'efficacité notamment.

Si vous chauffez au gaz de ville, pas de problème. Cette énergie apporte confort et économies et ne nécessite pas de stockage ou d'approvisionnement. Elle bénéficie aujourd'hui d'un très bon rapport qualité-prix, malgré la hausse annuelle du tarif du gaz.

C'est par ailleurs un mode de chauffage efficace grâce aux avancées technologiques. Les chaudières à gaz sont de plus en plus performantes et ne consomment plus autant d'énergie que les anciens modèles. Il est donc possible de réaliser des économies en remplaçant votre ancienne chaudière.

Le fioul, en revanche, est une énergie de moins en moins mise en avant car très énergivore. On peut la choisir en dernier recours. Pour les maisons non raccordées au gaz qui ne peuvent pas installer une pompe à chaleur, le fioul permet quand même une diffusion rapide et homogène de la chaleur, l'idéal pour chauffer de grandes superficies. Cependant, le coût du fioul étant directement lié au prix du pétrole, les tarifs peuvent vite s'envoler.

Des solutions écologiques

Le chauffage au bois est une vraie tendance du moment, et a en plus l'avantage d'être très écologique. C'est aujourd'hui l'une des énergies la moins chère du marché. On trouve le bois sous plusieurs formes : bûches, granulés ou plaquettes. Ce combustible nécessitera un lieu de stockage.

Il est donc possible de se chauffer via une chaudière ou un poêle. Le poêle à granules pourra chauffer des petites superficies de moins de 100 mètres carrés, ou être utilisé en tant que chauffage d'appoint. Économique, programmable et design, il bénéficie également d'un bon rapport qualité-prix.

Autre solution : l'énergie solaire. Le soleil, c'est gratuit, inépuisable et 100% écologique. Cette énergie doit cependant être complétée par un chauffage d'appoint. L'installation est très coûteuse et moins rentable dans les régions peu ensoleillées.

Ce n'est pas le cas du chauffage électrique. Si le bâtiment a été conçu pour le chauffage électrique, le coût d'investissement de départ étant faible et l'utilisation hyper simple, l'électricité apparaît comme attractif. Toutefois, il n'est pas toujours avantageux d'opter pour cette solution en cas de rénovation pour des travaux. Les chauffages électriques seront conseillés pour les habitations de petite superficie et très bien isolées ou en complément d'un chauffage au bois. Il est également important de choisir des appareils de dernière génération équipés d'une régulation.

La pompe à chaleur, deux options

Pour se chauffer avec une pompe à chaleur, il existe deux types de modèles : le modèle air-eau et le modèle air-air. La différence entre les deux systèmes réside dans le mode de diffusion de la chaleur.



Air-eau est un système de chauffage écologique et économique dont le principe est très simple : la pompe capte la chaleur qui se trouve dans l'air extérieur, puis la restitue dans votre circuit de chauffage pour chauffer l'eau de vos radiateurs à eau. Cette solution est très performante et permet de réaliser jusqu'à 60% d'économies en remplaçant une ancienne chaudière à fioul.



Le système air-air puise également l'air à l'extérieur du logement et transforme l'air froid en air chaud, qu'il diffuse dans l'habitation par l'intermédiaire de ventilo-convecteurs. L'été, cela permet aussi de rafraîchir l'intérieur du logement.