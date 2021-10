Immobilier : Stéphane Plaza livre les avantages des différentes couleurs

Les couleurs peuvent parfois changer la vie dans un logement. Chaque année, la marque de peinture "Dulux Valentine" annonce la couleur de l'année à venir et pour 2022, c'est le bleu horizon qui va rythmer les tendances en décoration. Après le terre argile de l'année passée, 2022 correspondra donc au rêve bleu.

Mais alors, comment bien l'adopter dans nos intérieurs ? Cette couleur trouvera aussi bien sa place dans le salon, la chambre et les pièces techniques et suffisamment claires pour faire entrer de la lumière. L'avantage du bleu est qu'il apporte à la fois de la douceur mais aussi de l'apaisement. C'est également la couleur idéale pour l'endormissement, pour les petits et les grands.

Versatile, elle s'adapte aussi bien à une ambiance contemporaine qu'à un style plus classique et permettra de nombreuses associations de couleurs en fonction de l'ambiance recherchée.

Le jaune de plus en plus plébiscité

Néanmoins, l'ambiance d'un logement ne repose pas que sur une couleur. Cette année, la gamme qui accompagne le bleu horizon est le marron et ses déclinaisons. Consacrées dans les années 1970 puis ringardisées, ces tendances reviennent à la mode.



Concernant les autres couleurs, le jaune permettra de booster la décoration. Largement plébiscité depuis cet été, le jaune va continuer sa percée. Le bleu klein permet d'électriser la déco en la remettant au goût du jour tandis que le vert vise à vivifier le décor. Néanmoins, il faut faire attention à ne pas en mettre dans une salle du bain que cela donne du mauvais teint.

Le bordeau permet quant à lui d'anoblir l'atmosphère et créé la surprise dans la sphère décoration de cette année.