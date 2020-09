Travaux : l'artisan disparaît avec ses 100.000 euros, son projet de vie s'effondre

publié le 31/08/2020 à 11:48

En 2017, Laurence se lance dans un projet d’aménagement d’une péniche pour en faire une péniche-spectacle. Elle signe un devis avec un artisan pour la rénovation de sa péniche, pour un montant de 123.200 euros. En octobre 2017, elle lui verse 100.000 euros par chèques à titre d’avance sur travaux (20.000 euros à son nom, et 80.000 au nom de sa société).

Laurence signe ensuite deux autres chèques pour un montant de 5.154 euros en novembre, soi-disant pour l’installation des compteurs d’électricité et eau du chantier. Ils sont finalement libellés à l’ordre de deux personnes que Laurence ne connait pas.

L’artisan n’a jamais débuté les travaux. Après plusieurs relances amiables, il disparaît et ne donne plus signe de vie. Laurence fait alors un constat d’huissier et demande le remboursement total des acomptes versés. En vain...

L'artisan condamné à tout rembourser

Laurence porte l’affaire devant les tribunaux. L’artisan (sa société ainsi que lui-même, en son nom propre) est condamné à rembourser toutes les sommes versées, soit 105.154 euros, auxquels s'ajoutent les intérêts légaux, plus 1.500 euros.

Un huissier a été mandaté pour exécuter cette décision, mais rien ne se passe. Laurence ne sait plus quoi faire pour récupérer son argent. Depuis trois ans, Laurence a toujours sa péniche mais ne peut rien en faire. Elle a besoin de ces 100.000 euros pour réaliser enfin ce projet de vie qui lui tient énormément à cœur.

Laurence a décidé de contacter Julien Courbet et toute l'équipe de "Ça peut vous arriver", pour obtenir le paiement de ses 106.654 euros selon décision de justice.

