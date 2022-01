Immobilier : quels sont les critères qui poussent à déménager ?

L'immobilier est à l'honneur ce vendredi 21 janvier sur RTL. Après deux ans de pandémie et plusieurs confinements, nombreux sont les Français qui souhaitent changer de lieux de vie. Dans quelle région investir ? Quels sont les critères privilégiés ? À quelles conditions se lancer ? RTL vous répond.

Plus d'un tiers des Français (38%) envisagent d'acheter, vendre, louer ou mettre en location un logement dans les deux prochaines années, selon une étude Harris Interactive pour RTL et le réseau d’agences Stéphane Plaza Immobilier sur les comportements et les attentes des Français en termes d'immobilier.

La crise sanitaire a eu une influence majeure sur les projets immobiliers puisque 30% d'entre eux y sont directement liés. D'ailleurs, les Français tendent à investir davantage dans ce secteur, ils étaient 18% en 2021 et sont 23% en 2022. En ce qui concerne plus particulièrement la résidence principale, la tendance est stable avec 66% en 2021 et 2022.

Des envies de maison et d'espace extérieur

Plus d'un Français sur dix a déménagé au cours des deux dernières années, ils sont même 2 sur 5 chez les 25-34 ans, et quasiment la moitié des Français envisagerait un changement de lieu de vie.

La crise sanitaire a incité les Français à se tourner davantage vers des maisons et des espaces extérieurs. D'après l'étude, 73% de ceux qui ont déménagé ou envisagent un déménagement souhaitent une maison et avoir un jardin individuel, un balcon ou une terrasse.

Aussi, les critères qui importent le plus aujourd'hui dans le choix du logement sont l'absence de nuisances (très important pour 51%), la sécurité (très important pour 50%), le confort thermique (très important pour 50%) et la lumière (très important pour 47%). La proximité de commerces et l'accès à des services de santé sont également des critères importants.

Quelles sont les régions plébiscitées ?

Les grandes villes sont délaissées pour des villes moyennes voire la campagne qui sont de plus en plus attractives. 64% des Français veulent s'éloigner de la ville mais conserver une proximité avec des petits commerces et des espaces verts.

Parmi ceux qui ont déménagé, 2 sur 5 visent la région qu’ils ont quittée. Le top 5 des régions les plus attractives est : la Bretagne (15%), la Nouvelle-Aquitaine (15%) et l'Occitanie (13%), la Provence-Alpes-Côte d'Azur (11%) et l'Auvergne-Rhône Alpes (10%).

Cet article a été réalisé sur la base d'une étude Harris Interactive pour RTL et le réseau d’agences Stéphane Plaza Immobilier sur les comportements et les attentes des Français en termes d'immobilier. L'enquête a été réalisée via deux questionnaires en ligne. L'un réalisé du 29 au 30 avril 2021 auprès d'un échantillon de 1.050 personnes représentatives de la population française âgée de 25 ans et plus et l'autre du 6 au 10 janvier 2022 auprès d'un échantillon de 992 personnes représentatives de la population française âgée de 25 ans et plus.