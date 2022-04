Crédit immobilier : les conseils pour demander un report d’échéance

Un crédit immobilier est souvent l’emprunt d’une vie, s’étalant sur 15, 20, voire 25 ans. Sur d’aussi longues périodes, il n’est pas rare de pouvoir rencontrer dans votre vie, des imprévus ou des difficultés financières, que ce soit à la suite d’une perte d’emploi, mais aussi à l’occasion d'événements plus heureux, comme l’arrivée d’un bébé dans votre famille.

C’est pourquoi il est souvent possible de demander un report d’échéance. Mais cela dépend d’abord de votre banque et du prêt auquel vous avez souscrit. Selon l'Observatoire du crédit logement, la durée moyenne d'un prêt immobilier aujourd'hui est de 19 années. Une période lors de laquelle il peut se passer beaucoup de choses. En l'occurrence, on peut être amené à rencontrer une difficulté impactant les mensualités de votre crédit immobilier.

Dans ce cas, il est extrêmement important de réagir. Ne laissez jamais pourrir une situation, ne restez jamais sans régler une échéance, parce qu'après, c'est l'enchaînement. C'est d'autant plus dommage de ne pas réagir que la majorité des crédits immobiliers prévoient le report d'échéance. S'il n'est pas prévu, il vous reste peut-être une solution.

