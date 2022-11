Immobilier : pourquoi le marché est-il à l'arrêt ?

L'immobilier est à l'arrêt, le piège s'est refermé. Les prix restent élevés car il y a peu de vendeurs et ils ne veulent pas baisser leurs tarifs. Et puis surtout, ils n'ont aucun intérêt à vendre et à quitter un prêt avec un taux de crédit autour de 1% pour en reprendre un autre qui est 3 fois plus élevé. Car les taux d'intérêt remontent à une vitesse vertigineuse. On était à 1% sur 20 ans en janvier 2022, on sera à 3% au 1er trimestre 2023 selon Meilleurtaux. Et souvent, quand vous vendez, c'est pour racheter et donc reprendre un crédit.

À 3%, on va donc revenir au niveau de 2015. Ça peut encore monter. En 2008 (on l'a oublié), on empruntait à 5%. Malheureusement, l'inflation n'aide pas ceux qui veulent acheter. L'inflation est très forte mais les salaires ne suivent pas. Or, c'est ça qui avait permis à la génération des Baby Boomers de rembourser rapidement leurs prêts dans les années 70 : l'indexation des prix sur l'inflation.

Les banques ne veulent plus prêter de l'argent pour devenir propriétaire. Beaucoup de grands réseaux se désengagent du marché de l'immobilier. Un dossier sur deux est refusé mais il y a aussi tous les dossiers qui n'arrivent même pas jusqu'à la banque.

Résultat : les vendeurs ne vendent plus et les acheteurs n'ont plus les moyens d'acheter.

Le bon moment pour acheter ?

Il y a beaucoup moins de transactions qu'avant. On va en compter 850.000 cette année contre plus d'un million au cours des dernières années. Et cette situation va avoir des conséquences sociales. Les agents immobiliers sont souvent en contrats précaires, indépendants. Les auto-entrepreneurs se sont développés dans ce marché. Et ils sont payés à la commission sur les transactions. On risque donc de voir des suppressions de postes ou des démissions.

La filière Bâtiment, Construction et Rénovation risque aussi de voir son activité ralentir alors que les coûts des matières premières augmentent. Une grosse partie des travaux de rénovation de son logement est réalisée dans les deux ans qui suivent l'achat du bien. En gros : Les constructions neuves ne décollent pas et l'ancien est à l'arrêt. Le bâtiment emploie près de 900.000 personnes en France, essentiellement dans des entreprises de moins de 10 salariés qui n'auront pas toutes les moyens de faire face au coup d'arrêt qu'on est en train de vivre.

C'est sans doute trop tard pour acheter. Soit vous payez tout en cash, soit vous avez moins de 35 ans, vous apportez au moins 10% de la somme et vous acceptez de partir vivre en Province où les prix sont moins élevés qu'à Paris et dans les grandes métropoles. Ce profil-là, c'est moins d'un tiers des dossiers. La question qu'on a envie de poser au gouvernement, c'est comment fait-on pour loger tous les Français alors que le marché immobilier se fige ? Est-ce le bon moment d'interdire la location des habitations qui ont les notes F ou G au diagnostic énergétique ?

