Deux tiers des Français pensent que la proximité immédiate d'un cimetière ferait baisser les prix de vente des biens immobiliers. Pourtant, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas en fonction de ville de France, et des quartiers.

La plateforme SeLoger, a mené une étude sur le sujet, et les résultats sont surprenants. Il n'existerait pas de corrélation directe entre la présence d'un cimetière et le prix des logements. Selon Alexandra Verlhiac, économiste chez SeLoger, il existe "des réalités très hétérogènes selon l’environnement du cimetière. Il est donc impossible d’affirmer qu’il existe un effet cimetière."

Même si la présence d'un cimetière à proximité d'un bien immobilier ne fait pas forcément baisser les prix de l'immobilier, elle semble quand même avoir un impact. En effet, à Rennes, par exemple, cela fait augmenter les prix de vente d'un appartement de près de 5%. À Lille, les maisons gagnent près de 3%.

Le record revient à la ville de Nice, proche du cimetière de l'Est, le prix moyen du mètre carré (5.188 euros) est près de 2,5 fois supérieur au prix du quartier (2.131 euros). Heliette Pallas, responsable de l’agence Trinimmo, explique au Parisien que "ce différentiel s’explique par la localisation du cimetière qui borde au sud, le quartier populaire de l’Ariane, où les prix sont parmi les plus bas de la ville et au nord, les communes huppées de Saint-André de la Roche et de La Trinité."

54% sont réticents à l'idée de s'installer près d'un cimetière

Pourtant, cette augmentation des prix n'est pas visible dans toutes les villes. En effet, pour reprendre certaines villes précédemment citées, le prix des maisons situées dans un quartier proche d'un cimetière à Rennes baisse de près de 8%. À Bordeaux, les appartements à proximité immédiate coûtent en moyenne quatre fois moins chers que d'autres plus loin dans le même quartier.

Il n'existe donc pas vraiment de règles quant aux prix de l'immobilier dans les quartiers mitoyens à un champ de repos. Tout dépend du contexte, de la ville ou encore du quartier.

Néanmoins, cette proximité dissuade la plupart des acquéreurs ou loueurs potentiels. En effet, pour 54% des sondés, cette présence d'un cimetière est un frein. Chez les acheteurs potentiels, le voisinage d’un cimetière est même particulièrement dissuasif, puisque 64% d’entre eux renonceraient à leur projet.

Néanmoins, 53% des personnes "apprécient le calme du lieu" et 22% "aiment la vue dégagée qu’un cimetière procure".

