Immobilier : le taux d'usure va augmenter, une bonne nouvelle de courte durée

C'est une annonce qui va changer la donner pour des milliers de Français. Le taux maximal d'emprunt, aussi connu sous le nom de taux d'usure, va repasser au-dessus des 3% à partir du 1er octobre prochain. Pour rappel, cet indicateur plafonne l'ensemble des frais d'un prêt immobilier.

S'il s'agit d'une énième augmentation, celle-ci est en quelque sorte la bienvenue puisque cela devrait permettre à des milliers de personnes de pouvoir enfin emprunter. On estimait, ces derniers mois, qu'un dossier sur deux ne passait plus auprès des banques à cause de ce fameux taux d'usure qui prend en compte le taux du prêt immobilier, l'assurance et les frais de dossier.

En remontant à 3%, cela permet de donner un peu d'air. Enfin, pendant quelques semaines seulement, car les taux des prêts immobilier remontent à une vitesse incroyable. Affichés en moyenne à 1% sur 20 ans en janvier 2022, ils ont atteint les 1,8% durant la saison estivale. Au début du mois de septembre, les taux frôlaient les 2,5%.

Les taux vont encore monter

Si l'on devait utiliser le jargon immobilier, cela veut dire qu'il n'y a pas une très grande hauteur sous plafond. Selon meilleurtaux.com, les consommateurs pourraient bénéficier d'un mois de répit, soit jusqu'au début du mois de novembre 2022. Et pour cause, les banques vont continuer à remonter leurs taux. Il faudrait patienter encore trois mois pour que le taux d'usure soit à nouveau actualisé, très probablement à la hausse.

En dépit de cette situation parfois peu engageante, il reste intéressant d'investir dans l'immobilier, quand l'inflation est très élevée comme depuis le début de l'année 2022. En revanche, il faut avoir l'argent pour ça, car les taux d'emprunts montent et les prix restent encore élevés.

