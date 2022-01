Immobilier : la maison avec jardin a la cote

À l'occasion d'une journée spéciale immobilier ce vendredi 21 janvier, RTL fait l'état des lieux du secteur après deux années de pandémie, en partenariat avec le réseau d’agences Stéphane Plaza Immobilier. Pandémie oblige, son succès ne se dément pas. Un Français sur trois souhaite aujourd’hui une maison avec jardin, que ce soit en banlieue parisienne ou ailleurs. Conséquence de cette tendance immobilière : la vente des biens avec un extérieur explose et les prix avec.

Cette volonté d'espace et de grand air s'explique évidemment par les confinements successifs et l'essor du télétravail. Désormais, 73% des Français qui ont démangé ou le souhaitent, veulent une maison, un chiffre stable par rapport à 2021, selon une étude Harris Interactive pour RTL et le réseau d’agences Stéphane Plaza Immobilier sur les comportements et les attentes des Français en termes d'immobilier.

En ce qui concerne l'extérieur, 64% désirent un jardin individuel (ils étaient 70% en 2021), 54% un balcon ou une terrasse et 4% un jardin partagé ou un patio.

Une maison à la campagne et sans nuisances

Qui dit maison avec jardin dit souvent s'éloigner des espaces urbains. Dans cette lignée, 26% des Français souhaitent s'installer dans une commune rurale ou à la campagne et 14% veulent s'éloigner du centre-ville pour vivre dans une zone moins urbanisée. Ce qui explique l'attractivité de certaines régions comme la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie.

Aussi, les critères qui importent le plus aujourd'hui dans le choix du logement sont l'absence de nuisances (très important pour 51%), la sécurité (très important pour 50%), le confort thermique (très important pour 50%) et la lumière (très important pour 47%). La proximité de commerces et l'accès à des services de santé sont également des critères importants.

Cet article a été réalisé sur la base d'une étude Harris Interactive pour RTL et le réseau d’agences Stéphane Plaza Immobilier sur les comportements et les attentes des Français en termes d'immobilier. L'enquête a été réalisée via deux questionnaires en ligne. L'un réalisé du 29 au 30 avril 2021 auprès d'un échantillon de 1.050 personnes représentatives de la population française âgée de 25 ans et plus et l'autre du 6 au 10 janvier 2022 auprès d'un échantillon de 992 personnes représentatives de la population française âgée de 25 ans et plus.