Immobilier : Stéphane Plaza donne les avantages et inconvénients des achats à distance

Peut-on signer la vente d'un logement à distance ? Eh bien oui ! Le compromis de vente ou le contrat de réservation, lorsqu'il s'agit d'un achat dans le neuf, peuvent désormais être signés de manière électronique et totalement sécurisée, chez la plupart des agences immobilières et des promoteurs.

Une fois les cases validant les conditions d'achat du bien cochées sur le formulaire en ligne mis à disposition, une copie authentifiée du document et de ses annexes est adressée par email à chacune des parties. En pratique, acheteur et vendeur doivent se connecter simultanément en visio avec le notaire qui, après avoir lu devant eux les éléments contractuels de l'acte, leur transmettra un lien internet afin d'obtenir leur accord électronique.

Acheter sur plan, évidemment, il y a des inconvénients et des avantages. On commence justement par les bons côtés : un logement neuf répondant aux nouvelles normes de la réglementation thermique et de la consommation énergétique.

Pas de travaux à prévoir avant plusieurs années, un paiement échelonné sur plusieurs mois et une exonération de taxe foncière pendant deux ans après la construction. Des frais de notaire réduits, plusieurs garanties contre les défauts de conformité, contre les dysfonctionnements des équipements, contre les défauts qui mettent en cause la solidité de la construction. Bref, une personnalisation du bien, l'acquéreur peut tout modifier à sa guise.

Quels inconvénients ?

Il y a des inconvénients, évidemment. Le prix du mètre carré est un peu plus élevé que dans l'ancien. Les délais de livraison, il faut généralement patienter entre 12, voire 24 mois avant de pouvoir emménager. Il y a aussi les difficultés à se projeter sur des points importants avec simplement un plan ou un logement témoin (luminosité, isolation, superficie).

Attention notamment avec l'ancien. Comme pour le neuf, il est possible d'acheter sans visiter dans l'ancien, mais c'est un achat en l'état et j'insiste bien en l'état. C'est un bien d'occasion avec qualités et défauts, pris tel quel, on ne pourra plus rien faire. En France, il n'y a pas de garantie de vices cachés entre particuliers, contrairement au neuf ou cette garantie existe, car il s'agit obligatoirement d'un professionnel face à un particulier.

Privilégiez une visite en réel

Que vous visitiez ou pas, si vous apercevez après coup qu'il y a des vices (poutres porteuses retirées, dégât des eaux caché, planchers endommagés), pour entamer une procédure judiciaire contre le vendeur pour vices cachés, c'est à l'acquéreur de prouver que le vendeur connaissait le vice et que le vice l'a conduit à acheter ce bien avec un consentement non éclairé. Autant dire, c'est une vraie galère.

Dans les deux cas, je vous conseille toujours une visite en réel avant une signature définitive, car une fois acheté, il est très difficile de se retourner contre le vendeur. D'autant plus dans l'ancien.