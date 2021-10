Immobilier : Stéphane Plaza vous explique comment vendre au mieux votre bien

Quand on cherche à vendre, la première chose à faire est de se renseigner sur les ventes récemment réalisées dans son propre quartier. Pas les prix affichés sur les annonces, mais le prix réel de vente à la signature. Ainsi, pour commencer, n'hésitez pas à interroger vos voisins, la gardienne... Pour faire une approximation acceptable, 4 ou 5 références sont souvent nécessaires.

Vous devrez sûrement compléter vos premières recherches avec les bases de données officielles comme le baromètre immobilier des notaires, DVF, pour demandes de valeurs officielles, par Internet. Il a un petit défaut, il est mis à jour au compte-gouttes avec plusieurs mois de décalage et en plus, on ne connait pas l'état des appartements ou des maisons vendues.

Première étape avant les visites : dépersonnaliser votre appartement ou votre maison. L'objectif est de faire en sorte que les acquéreurs puissent se projeter dans chaque pièce et se rendre compte de la superficie totale du logement.

Deuxième étape : réparer ce qui a besoin d'être réparé pour vendre plus vite. Le temps, c'est de l'argent. Le home-staging, pourquoi pas, ce n'est pas qu'un effet de mode, un bien presque clé en main séduira beaucoup plus vite l'acquéreur. Pour mieux préparer la vente, réalisez les quelques réparations nécessaires et donnez lui un petit coup de propre avant les premières visites. Aérez aussi. En outre, si vous avez déjà déménagé dans vos meubles et que les pièces sont vides, des solutions de meubles en carton pourront aider pour se projeter.

Préparer tous les documents en amont

La troisième étape : préparer les diagnostics immobiliers et le dossier de vente en amont. La préparation des documents nécessaires à la vente évitera de faire capoter une vente. La loi impose en effet au vendeur de fournir à l'acquéreur un certain nombre de documents, dont le dossier de diagnostic technique et les documents relatifs à la copropriété. Ces documents sont donc nécessaires pour purger le délai de rétractation de 10 jours que l'acquéreur possède après avoir signé la promesse ou le compromis de vente et les éléments reçus.

S'il en manque un seul ou qu'un diagnostic est périmé, le délai de rétractation court toujours et votre acquéreur pourrait se rétracter. Alors attention, le délai de rétractation commence le lendemain de la présentation du courrier en recommandé avec le compromis et ses annexes. Un dossier incomplet est une vente qui ne se fera pas.