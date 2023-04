Crédit immobilier : RTL vous explique pourquoi les taux remontent

Plus le taux de votre crédit est important, plus la banque vous fait payer le fait de vous prêter de l'argent. Or, actuellement, les taux d'emprunt sont à la hausse et pourraient atteindre les 4% dès cet été. Une hausse qui se répercute directement sur le pouvoir d'achat immobilier.

Ainsi, prenons un couple qui gagne 4.200 euros par mois. L'an passé, avec un taux de 1 % en moyenne, la banque pouvait leur accorder 300.000 euros pour un prêt sur 20 ans. Aujourd'hui, avec les mêmes revenus, mais un taux à 3 %, il ne peut plus emprunter que 250.000 euros - soit 50.000 euros de moins ! Et demain, avec un taux à 4 %, ce chiffre tombera à 228.00 euros.

Mais alors comment expliquer cette hausse ? La principale explication, c'est l'inflation. Nos banques, qui nous prête de l'argent, ont elles-aussi un banquier qui leur prête des sous : la banque centrale européenne (BCE). Et ces dernières années, celle-ci leur prêtait de l'argent quasiment gratuitement, avec un taux de 0,3 %. Sauf qu'avec l'inflation, la stratégie de la BCE consiste à augmenter les taux dans l'espoir de faire baisser la consommation pour endiguer la hausse des prix.

La BCE a ainsi augmenter plusieurs fois ses taux et nos banques empruntent plus cher. Il est donc normal que, derrière, fatalement, elles nous font payer plus cher nos crédits. Et là, la BCE a encore augmenté ses taux il y a 15 jours pour les établir à 3,5 %, dès lors le taux va passer à 4 % pour nous.

Une situation qui devrait encore durer

Cela signifie que, si l'on veut acheter, il faut aller très vite entre le plan de financement et la signature chez le notaire. Car si votre banquier vous accorde un crédit aujourd'hui, son montant ne sera certainement pas le même cet été et vous pourriez être hors budget. Cela contraint les acheteurs à être plus rapides dans leur décision.

Et la mauvaise nouvelle, c'est que cette situation pourrait encore durer. Le pic de la hausse pourrait être atteint cet été, mais en attendant, la courbe s'envole complètement. Et il faut bien se dire que les taux bas, c'est terminé. Ce n'est pas demain la veille que les taux vont rebaisser. Dès lors, si vous devez emprunter, c'est le bon moment, mais si vous avez déjà un bien immobilier, ce n'est pas forcément une bonne idée de déménager.

