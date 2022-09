Immobilier : comment relancer la construction de logements neufs en France ?

En France, la hausse des prix de l'immobilier s'explique aussi par une incapacité à construire assez de nouveaux logements. La Fédération des promoteurs immobiliers parle de "crise majeure". On note une baisse de 30% des mises en vente au premier trimestre 2022 par rapport à 2021.

À cela s’ajoute à la montée des coûts avec l'inflation sur les matériaux : le fer, le ciment, etc. +5,4%. Comme pour l'ancien, les primo-accédants sont exclus sur du marché du neuf parce que les prix sont trop élevés. Au total, il y a eu moins de 80.000 logements à la vente. Les délais sont compris entre 12 et 18 mois d’attente, c’est un chiffre sans précédent.

Cela fait deux fois moins de ventes qu’en 2018. Il manque beaucoup de terrains disponibles pour construire, les maires donnent difficilement des permis. En 2020, 376.000 logements ont été construits en France. Mais on estime qu’il en faudrait 500.000 nouveaux par an pour faire face aux besoins. Cela fait plus de dix ans qu’on n’a pas approché ce chiffre. Le retard est considérable. Selon l'Insee, on a construit 11 millions de logements en 35 ans. C'est insuffisant.



