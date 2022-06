Immobilier : les tendances et évolutions du marché en France

Mêmes causes, mêmes conséquences. Ce qui a fait chuter le marché des actions, c’est la hausse des taux liés à l’inflation. La crainte de ne plus avoir facilement de l’argent, ou de l’avoir à un taux plus élevé.

Cette hausse des taux d’intérêt, décidée par les banques centrales et les marchés financiers eux-mêmes, ralentit fortement la production de crédits immobilier. Or c'est le principal moteur de la demande. Résultat : le nombre de transactions immobilières est en baisse de 9%, après une année 2021 record.

Il n’y a pas d’effondrement du marché immobilier pour autant. Loin de là. C'est une situation de ralentissement, de stabilisation. Il n’y a pas un marché de l’immobilier en France. Il y en a plusieurs.

Certaines villes continuent à progresser fortement. C'est le cas notamment de Grenoble (+12%) et de certains quartiers de Marseille. Dans les villes qui avaient fortement progressé, sur la côte Atlantique par exemple, comme La Rochelle, les prix se stabilisent. Les évolutions sont de plus en plus différenciées et divergentes au sein du marché français. C'est aussi le retour des négociations.



