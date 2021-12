Hiver : comment chauffer son logement à moindre coût ?

L'hiver pointe le bout de son nez et les premières températures négatives sont là. Nombreux sont les Français a avoir sorti les plaids et rallumé les radiateurs, poêles ou encore cheminées. Chauffer son logement peut coûter très cher si on ne fait pas attention, d'autant plus avec les hausses des prix de l'énergie. Découvrez nos astuces pour ne pas avoir froid sans vous ruiner.

Pour un foyer moyen, le chauffage représente les deux tiers de la consommation d'énergie, selon une enquête Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). EDF a créé un Guide de l'Énergie dans lequel la société fournit des solutions simples et efficaces comme "fermer vos volets dès la tombée de la nuit, pour conserver la chaleur à l’intérieur", installer des "doubles-rideaux ou des rideaux thermiques" ou encore bloquer le passe d'air froid sous une porte avec un "boudin (ou coussin) de porte".

Autre point crucial pour garder la chaleur, bien isoler son logement. Vous pouvez également éteindre ou fortement baisser votre type de chauffage la nuit ou lorsque vous vous absentez de chez vous. Enfin, pensez bien à éteindre votre sèche serviette si vous en avez un quand vous quittez votre salle de bain.