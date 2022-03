Guerre en Ukraine : Emmanuelle Wargon annonce "un examen au cas par cas pour les étudiants étrangers d'Ukraine"

La population ukrainienne fuit son pays et les bombardements russes depuis plus d'un mois. À l'ouest, les pays frontaliers n'étaient pas forcément prêts à accueillir ces centaines de milliers de réfugiés. Pour la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, invitée sur RTL, la France "s'adapte".

"On s'organise pour être en capacité d'accueillir 100.000 personnes. Aujourd'hui on a environ 30.000 personnes en provenance d'Ukraine qui sont rentrées sur le sol français et environ 15.000 qui sont accueillis parce que le reste est en transit, ils repartent notamment vers l'Espagne, le Portugal ou l'Italie", explique la ministre chargée du Logement.

La situation des étudiants étrangers qui ont fui l'Ukraine fait tout de fois polémique. "On accueille toutes les personnes en provenance d'Ukraine, y compris des étudiants", rappelle Emmanuelle Wargon. "Des étudiants qui viennent d'un autre pays ont normalement vocation à rentrer dans leur pays sauf si les circonstances ne le permettent pas et donc auront droit à un examen au cas par cas qu'on va mettre en place".