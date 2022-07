Grève chez Transavia : comment se faire rembourser en cas d'annulation du vol ?

Avec près d'un tiers des vols annulés chez Transavia ce samedi 16 juillet et un quart dimanche, les départs en vacances s'annoncent d'ores et déjà mouvementés. La filiale d'Air France effectue en effet une grève pour les salaires suite à l'appel d'un syndicat d'hôtesses et stewards.

"Transavia France prévoit d'opérer 70% de ses capacités sur les deux prochains jours et 75% dimanche", a indiqué vendredi dernier un porte-parole. Face à la colère des passagers, la direction de la filiale d'Air France a présenté des excuses et a précisé dans un communiqué, les démarches à suivre afin de se faire rembourser lors d'une annulation de vol. Voici ce qu'il faut en retenir selon les informations de BFM.

Si le vol a été annulé, Transavia propose une alternative "dans la mesure du possible" mais "à une autre date ou un autre horaire" voire avec une "autre compagnie". "Dans ce cas, les frais inhérents à ce changement (nuit d’hôtel supplémentaire, nourriture…) seront remboursés par Transavia, conformément à la réglementation européenne", précise la compagnie.

Une indemnité en plus du remboursement est possible

Si une alternative n'est pas proposée, le passager peut obtenir le remboursement du billet. Cependant, même en cas d'alternative proposé, le passager n'est pas tenu d'accepter et peut demander un remboursement. À noter que, s'il s'agit d'un réacheminement, il est possible de trouver soi-même une solution qui sera remboursée par Transavia. Pour effectuer la demande d'un remboursement, il existe un formulaire en ligne à remplir sur le site de Transavia.

En cas d'annulation du vol, il est possible d'obtenir une indemnité en plus du remboursement du billet d'avion. Il s'agit d'une réglementation européenne qui fixe le montant de l'indemnité, en fonction de la longueur du vol :

- 250 euros pour les vols de moins de 1500 km

- 400 euros pour les vols intracommunautaires ou les vols de 1500 à 3500 km

- 600 euros pour les autres vols de plus de 3500 km

Cette réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception au service clientèle de la compagnie aérienne. Par ailleurs, la compagnie n'est pas contrainte de vous rembourser les frais d'hébergements.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info