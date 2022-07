Mercredi 13 juilllet, un couple originaire de l’Ain a eu la surprise d’embarquer seul dans un vol au départ d’Agadir en direction de Paris après sa semaine de vacances au Maroc. L’Airbus A319 d’Air France pouvait pourtant accueillir 140 passagers mais ils n’étaient que deux à bord.

L'équipage même n'en revenait pas, ce genre de situation étant exceptionnelle. L'information a été confirmée par la compagnie à nos confrères du Parisien. "Vous faites partie des rares au monde à qui c’est arrivé", aurait d’ailleurs dit au couple le commandant de bord, lui-même étonné. Le couple a ainsi pu profiter de services exclusifs : un repas au champagne, et des annonces faites de vive voix plutôt qu’au micro concernant le plan de vol, la météo pendant le voyage, ou encore l’heure d’arrivée à Roissy.

"On a vraiment eu le sentiment d’être des privilégiés, on a été traités comme des VIP", s'est réjouit la passagère auprès du journal Le Progrès. Mais au-delà de l'expérience exceptionnelle qu'a vécue le couple, c'est surtout la pollution que cela a engendrée qui pose problème.

Le bilan carbone de ce vol est en effet désastreux. Selon le calculateur carbone d’Air France, un aller simple Agadir-Paris (Orly), soit 2442 km, rejette 319 kg de CO² et consomme 2,62 litres de kérosène par passager pour 100 km. Le trajet de ce couple a donc nécessité 8 960 litres de kérosène. Selon les informations du Progrès , les passagers se seraient retrouvés par accident dans cet avion désert, après l’annulation de leur vol Transavia.

"Il n'y avait pas d'autre solution que de mettre en place des vols particuliers"

"Transavia avait bien prévenu par mail les voyageurs de ce changement, mais en avait oublié une dizaine, dont ce couple, qui s’est retrouvé à errer dans l’aérogare sans assistance et sans aucun contact avec la compagnie aérienne", relate Le Progrès. La compagnie Air France a confirmé auprès du Parisien avoir voulu effectuer une prise en charge "exceptionnelle et rapide" en raison de la grève qui touche Transavia, la filiale low-cost de leur groupe.

"À l’origine, un vol a été mis en place pour prendre en charge des clients de Transavia dont le vol entre Paris et Agadir a été annulé. Nous voulions répondre en priorité à ce vol aller pour sauver leurs vacances. Si le vol était bien plein à l’aller, les passagers de nouveau bloqués pour le vol retour étaient "moins nombreux"", a justifié Air France.

"Il n’y avait pas d’autre solution que de mettre en place des vols particuliers puisque les vols Transavia sont annulés, et qu’Air France n’a pas de liaison régulière entre Paris et Agadir" a poursuivi la compagnie aérienne qui reconnaît l’aspect "problématique" de ce voyage quasiment à vide. Pourtant, Air France assure être "complètement engagé dans le virage de la transition écologique". "On essaye de coller au mieux au programme initial pour s’adapter aux contraintes des passagers", a de son côté expliqué le groupe Transavia. "C’est important de faire tout ce qu’on peut".

