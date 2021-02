publié le 27/02/2021 à 16:50

Juge d’instruction emblématique et visage de la lutte anti-corruption, Renaud Van Ruymbeke revient sur 40 années d’affaires politico-financières. Dans Mémoires d’un juge trop indépendant aux Editions Tallandier, le magistrat à la retraite retrace une carrière faites d'immenses tourmentes médiatiques. Une carrière qui aura contribué à libérer la justice des mains du pouvoir politique.



Son premier dossier sera aussi son plus marquant : l’affaire Robert Boulin, ministre du Travail qui s’est suicidé. Dans une lettre posthume, il accusera Renaud Van Ruymbeke d’être un juge trop ambitieux. Le magistrat s’interroge : "est-ce que je suis allé trop loin ? C’était une époque de la justice où les affaires financières ne remontent pas. (…) Sentiment de solitude total. Je me remets complètement en cause".

L'affaire Boulin sera la genèse d’une carrière marquée la lutte contre l’argent sale. "Il faut éradiquer les paradis fiscaux", assène-t-il encore aujourd'hui. "Il n’y a pas de volonté politique réelle. (...) Il faut une régulation mondiale parce que là franchement ça ne va pas du tout" déplore-t-il. "C’est une vaste hypocrisie".

L'ancien juge d'instructions voudrait également que la réforme de la justice inscrive dans le marbre l’indépendance du Parquet. Pour le moment, le Garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti n'en prendrait pas le chemin : "elle n’est pas entreprise".

Renaud Van Ruymbeke, le 27 février 2021 Crédit : RTL

Pianiste et fan de l'OM

Mais ce Journal Inattendu est aussi l’occasion de découvrir un Renaud Van Ruymbeke passionné de permaculture, de piano, de littérature et de l’Olympique de Marseille. Son grand-père et trois grand-oncle ont porté le maillot marseillais dans les années 1920. Il précise : "je suis très fier de mon grand-père qui était gardien de but de l’OM et qui a gagné trois fois la Coupe de France".