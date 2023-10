Faut-il vraiment s'inquiéter de la hausse des faillites d'entreprises ?

Au premier semestre de cette année, 25.000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi, selon l'association GSC. Un chiffre en hausse de 36 % sur un an, qui inquiétait les patrons rencontrés par Pierre Herbulot dans les allées de l'université d'été du Medef.

Le président de la Fédération française du bâtiment redoute 150.000 suppressions de postes. Rattrape-t-on juste les années Covid, où il y a eu beaucoup moins de faillites, ou y a-t-il un problème plus sérieux parce que le phénomène ne concerne pas que les salariés ?

Les invités de ce Focus, le podcast de la rédaction de RTL, sont formels, on assiste à un clivage entre les grandes entreprises qui marchent de façon extraordinaire, et celles de petites tailles, où les métiers au service du consommateurs et celui du bâtiment sont les plus touchés par la crise. Avec la fin de l'aide gouvernementale, l'augmentation de la facture énergétique, les PME peinent à régler leurs factures dans les temps.



Des PME règlent en retard leurs factures

La situation est inédite selon Thierry Millon, directeur des études Altares Dun & Bradstreet : "Aujourd'hui, les entreprises manquent de cash pour financer leur développement. Vous avez des entreprises qui déposent le bilan avec des carnets de commande qui sont remplis avec un an, six mois d'avance. Les entreprises sont étranglées parce qu'elles ne peuvent pas financer leurs besoins en trésorerie pour répondre à leurs carnets de commandes".

Pour la première fois, ce sont les PME qui règlent en retard leurs factures. Selon Pierre Pelouzet, il faut absolument le diminuer : "Un jour de retard, en moyenne, c'est 1 milliard d'euros qui sont dans les caisses des grands comptes et qui ne sont pas dans les caisses des TPE-PME. Quand on voit ce que coûte un plan d'État pour aider les entreprises, chaque milliard compte", commente le Médiateur des entreprises.

