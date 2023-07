13.266 entreprises ont fait faillite durant le deuxième trimestre 2023

Le chiffre vient de tomber. Le nombre de faillites d'entreprises sur le deuxième trimestre est le plus élevé depuis 2016 avec 13.266 défaillances en trois mois. La contrepartie du "quoi qu’il en coûte", qui avait préservé de la faillite un certain nombre d'entreprises durant le COVID, était pourtant attendue. Le deuxième trimestre 2016 incarnait la fin de la période de dégringolade économique après la crise des subprimes, les difficultés des banques et la crise des dettes souveraines des pays de la zone euro.



Le prêt-à-porter est particulièrement en difficulté et de grosses enseignes sont en difficulté, mais aussi des commerces familiaux. Les faillites dans l'habillement ont bondi de 72% en un trimestre. On n'avait pas atteint un tel niveau depuis cinq ans. Le service à la personne souffre également du même mal, sans doute lié à des arbitrages budgétaires, car les familles disposent de moyens inférieurs à cause de l'inflation et veillent mois à leur santé.

Quelles sont les conséquences sur l'emploi ?

La hausse des défaillances est de 90% et de tels chiffres n'avaient pas été rencontrés depuis 10 ans. Côté commerces, avec l'inflation d'un côté et le désamour de la voiture dans les grandes villes de l'autre, on observe des faillites importantes chez les garagistes et les concessionnaires, en hausse de 24% et 52%. La restauration, le transport routier sont également touchés, mais la construction tient bon pour l'instant.

Ces défaillances menacent directement 55.700 emplois, ce qui représente, sur un seul trimestre, un niveau inédit depuis 2014. Un nombre important de PME et de grosses entreprises sont à la peine, avec une augmentation de 55% de faillites dans les entreprises de plus de 50 salariés à cause, souvent, de problèmes de trésorerie.

Aussi, les dépenses des ménages ne cessent de baisser depuis début 2022. Sur 12 mois, la barre des 50.000 faillites par an est dépassée, alors qu'elles avaient été artificiellement évitées pendant toute la période Covid. Les entreprises de taille un peu plus importante sont plus impactées, ce qui touche aussi un peu plus fortement les grandes régions économiques comme l'Île-de-France, la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie, qui sont traditionnellement de gros bassins d'emplois. En revanche, dans la Nièvre, la Haute-Saône, l'Yonne, la Corrèze, la Creuse et l'Eure-et-Loir, les chutes ont diminué car les entreprises emploient beaucoup moins de monde.

Traditionnellement, les entreprises les plus fragiles sont les plus jeunes et celles de moins de 10 salariés. Ce qui est très rassurant, c'est que les jeunes sociétés de moins de trois ans ont mieux résisté que d'habitude. Elles sont nées en pleine crise sanitaire et leurs défaillances sont un peu prononcées qu'habituellement, car il s'agit de projets mûrement réfléchis. Le nombre de défaillances de ces toutes petites structures, avec souvent un seul salarié, a reculé de 5% entre le p