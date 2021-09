Pénurie de matières premières : et si le recyclage était la solution ?

Le secteur de la construction est plus que jamais en difficulté face à la pénurie de matériaux. En raison de la forte demande mondiale, de nombreux chantiers sont retardés, voir à l'arrêt, en raison du manque de PVC, de bois ou d'aluminium. Pour répondre aux attentes, l'alternative pourrait bien provenir de nos poubelles et de la filière du recyclage.

Lorsque les entreprises manquent d'aluminium, elles peuvent se tourner vers nos canettes, quand elles manquent de plastique, elles réutilisent nos bouteilles d'eau, à condition qu'elles soient correctement triées à la maison ou au sein même des entreprises. Le gisement de matières est énorme : en ce qui concerne le carton, la filière la plus avancée dans le recyclage, 90% des produits utilisés sont recyclés.

François Escoffier, le président de Federec, la fédération des entreprises du recyclage, souligne que "plus on recyclera, moins on aura besoin de puiser dans les matières premières". Selon lui, "la crise a dopé le recyclage et le cours des matières". "C'est beaucoup plus intéressant lorsqu'un produit vaut 500 euros que 50 euros", explique-t-il également.

Cette tendance se confirme avec le PET, le plastique des bouteilles d'eau, dont les produits issus du recyclage se vendent 30% plus cher que ceux fabriqués avec du pétrole. Les matières issues du recyclage peuvent donc devenir très rentables et la pénurie créée après l'épidémie de la Covid-19 aura accéléré le développement du secteur.