ENQUÊTE - Pouvoir d'achat : le "panier RTL" encore en hausse, +25 % depuis octobre à Marseille

Le panier RTL continue son augmentation avec une hausse de 1,74 % ce mois-ci. Depuis le mois de février, ce panier augmente chaque mois. Et depuis le début des relevés, en octobre dernier à Marseille, la hausse est de 25 %, faisant passer la facture de 26,79 à 33,49 euros pour les mêmes produits. Cela représente un supplément de 6,70 euros.

L'augmentation notable ce mois-ci concerne le café. Il augmente de 7%. En effet, les cours de l'Arabica sont au plus haut depuis quelques mois et désormais, les répercussions en rayons se font sentir.

Pour rappel, le panier RTL contient treize produits basiques : des œufs, des spaghettis, des pommes, du dentifrice ou encore de l'huile. Et ce mois-ci, l'huile de tournesol a posé problème. Bien souvent les marques habituelles ne sont plus disponibles et les rayons sont clairsemés. La faute à la pénurie liée à la guerre en Ukraine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info