Calvados : des retraités privés de pain à cause de l'inflation

Calvados : des retraités privés de pain à cause de l'inflation

Des retraités privés de pain à cause des prix en hausse. À Lisieux, dans le Calvados, des dizaines de personnes âgées sont privées de leur bout de baguette livré habituellement avec leurs plateaux-repas à domicile. Indignées, certaines d'entre elles ont contacté le président de l'association "Lisieux Avenir", Alain Le Renard.

Il dénonce une décision absurde et irresponsable : "Je suis tombé de ma chaise. Lorsque j'ai relu le courrier, j'étais à la fois écœuré et révolté parce qu'objectivement, un petit bout de pain qui doit coûter entre 20 et 30 centimes par jour, c'est pas la seule solution pour compenser la hausse des matières premières", déplore-t-il. Selon lui, "c'est un choix minable qui ne respecte pas la dignité de nos anciens".

Alain Le Renard justifie ce choix par l'inflation. Le centre communal de Lisieux dit voir les tarifs augmenter auprès de ses fournisseurs de 40%, 50% voire 100% sur certains produits. L'essence constitue un autre facteur pointé du doigt par le centre communal puisque les frais de livraison augmentent de 10 centimes et supprimer le pain constituait, selon lui, la seule solution pour maintenir le prix du plateau-repas à 6,15 euros.



Un rendez-vous programmé lundi

Si aucune décision n'avait été prise, le plateau-repas serait monté à 6,80 euros. Si les bouts de pain sont indisponibles depuis le 1er janvier, le CCAS précise qu'il y a toujours du fromage et ceux qui en font la demande, via les aides à domicile, peuvent venir acheter du pain.

De son côté, "Lisieux Avenir" a un rendez-vous lundi 6 février avec la direction du centre communal de la ville pour mettre sur la table deux problématiques : le pain et puis le mode de calcul des frais de livraison de ces repas. Avec quatre repas livrés par semaine, cela en fait seize dans le mois, sauf que selon l'association, certains bénéficiaires seraient facturés au mois 90 euros pour un service qui ne devrait coûter qu'à peine 50 euros.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info