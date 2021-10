Énergie : que contient le "bouclier tarifaire" annoncé par Jean Castex ?

Invité du journal de 20h de TF1 ce jeudi 30 septembre, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la mise en place d'un "bouclier tarifaire", pour faire face à l'augmentation rapide et importante du prix de l'énergie.

Ce bouclier tarifaire concerne deux éléments : l'électricité et le gaz. Pour ce qui est du second, un peu plus de cinq millions de personnes sont concernées, avec les trois millions d'abonnés au tarif réglementé et environ deux millions avec des offres à prix variable. Ces abonnés subiront, dès ce vendredi 1er octobre, une hausse de 12,6%. Une augmentation prévue, mais qui sera la dernière.

Il n'y en aura pas en novembre ou encore en décembre. Le Premier ministre a tout simplement décidé de bloquer les prix du gaz, au moins jusqu'en avril 2022. Le gouvernement utilise, pour ce faire, un article du Code de l'énergie qui permet, en cas d'augmentation exceptionnelle des prix des produits pétroliers ou du gaz naturel, de bloquer les prix.

À court terme, cela permettra d'échapper à la hausse du mois de novembre. Celle d'octobre est bien appliquée. 5,8 millions de bénéficiaires auront le droit à un coup de pouce avec le chèque énergie, déjà annoncé en décembre. Sur le long terme, les associations de consommateurs restent réservées, à l'image de la CLCV, notamment sur le prix du gaz, car les abonnés vont bien payer ces hausses.

À compter du printemps, ce sera aux consommateurs de payer un peu plus cher le gaz que les cours du marché, qui auront normalement baissé d'ici là. Si les prix sur les marchés sont toujours en hausse en avril, le chef du gouvernement promet de baisser une taxe pour continuer à bloquer le prix du gaz.

Pas de changements pour les carburants

Pour ce qui est de l'électricité, la mesure est claire. Alors que son prix devait augmenter de 12% en début d'année prochaine, selon les prévisions du gouvernement, ce ne sera pas le cas. La hausse sera limitée à 4% au 1er février 2022. Le gouvernement joue sur une taxe qu'il a décidé de baiser.

Sur les carburants, Jean Castex n'a rien annoncé, expliquant simplement que les prix n'explosaient pas et revenaient à des niveaux d'avant-crise. Dans un litre d'essence, il y a environ 60% de taxe, ce que l'État ne souhaite pour l'instant pas modifié.