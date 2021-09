Énergie : "Nous allons bloquer les prix du gaz", annonce Jean Castex

Un "bouclier tarifaire". Le prix du gaz ne cesse d'augmenter ces six derniers mois, la dernière hausse en date s'élève à 12,6%, un record, elle est prévue pour le 1er octobre. Cette hausse des prix risque d'ailleurs de s'accentuer dans les mois à venir, les experts prévoyant une augmentation supplémentaire de 30%.

Pour faire face à cette perte de pouvoir d'achat, le Premier ministre a annoncé une nouvelle mesure au journal de 20h sur TF1. "Nous allons mettre en place, pour le gaz et l'électricité, ce que j'appellerais un 'bouclier tarifaire', c'est-à-dire que nous allons nous prémunir contre ces hausses de tarifs, parce que ce nous disent les experts c'est que ça va continuer".



"On nous prévoit, d'ici la fin de l'année 30% à nouveau d'augmentation du prix du gaz", poursuit Jean Castex. "Les mêmes experts nous expliquent, c'est lié à la reprise après la phase de glaciation de la crise internationale, que cette reprise nous montre qu'on va avoir à partir du printemps une forte baisse des prix du gaz. Donc, nous allons bloquer les prix du gaz, il n'y aura plus d'augmentation des prix du gaz". Le Premier ministre fixe une échéance au mois d'avril, date à partir de laquelle "le prix du gaz devrait dégringoler".

Toutefois, si les prédictions ne sont pas avérées et que les prix du gaz poursuivent leur hausse, "nous devrons prendre des mesures complémentaires", ajoute Jean Castex, se référant notamment à une baisse des taxes.