ÉDITO - Retraites : en fait-on trop pour nos retraités ?

Les retraités sont-ils scandaleusement privilégiés en France, comme l’affirme une tribune de cinq économistes parue dans le quotidien Les Échos ?

En réalité, ces économistes s’insurgent contre la revalorisation des pensions, fixée par le gouvernement à 5,2%, au 1er janvier prochain. La caisse de retraite complémentaire du privé, l’agirc-arrco, a pris une décision similaire en décidant d’une hausse de +4,9%, pour novembre prochain, qui doit être confirmée dans les jours qui viennent. L’inflation atteint justement 4,9%.

Ils parlent d’une "aberration économique et sociale" et ils ne manquent pas d’arguments. Retenons-en deux. Un, le niveau de vie des retraités est aujourd’hui supérieur à celui de la population générale française, de 1,5% selon les derniers chiffres du COR. Et c’est en effet une anomalie. Le taux de pauvreté des anciens est aujourd’hui plus faible que celui des jeunes, ce qui n’est jamais arrivé. Ce sont en particulier les "jeunes retraités", qui ont profité d’une carrière complète de cotisation, qui sont favorisés. Deux, si l’on se projette dans l’avenir, compte tenu du vieillissement, les pensions vont dévorer une part croissante des revenus nationaux, au point d’écraser les actifs. Ce qui pourrait devenir insupportable.



Il faut rééquilibrer et cela se fera immanquablement dans les années qui viennent. Mais là où le tableau dressé par nos économistes est incomplet, c’est que ce rééquilibrage a commencé, avec la sous indexation des pensions, qui n’ont pas augmenté autant que les prix dans les années récentes. En 2021 par exemple, les prix étaient à +1,6% et les pensions n’ont augmenté que de 0,4%. En 2022, 5,2% de prix, comme la retraite, mais seulement en cours d’année pour l’essentiel. En 2023, retraites à +0,8%, alors que la hausse des prix était supérieure à 5%. Et sur les années antérieures à 2021, il y avait aussi un écart. Sans compter l’augmentation de la CSG pour les retraités de 2018 qui, il est vrai, n’a touché que les retraités aisés. Mais quand même. Ne tapons pas trop fort, les retraités actuels ont commencé à payer.

Quelles solutions ?

Si le niveau de vie des retraités est toujours plus élevé que celui de la population, c’est à cause de ce qu’on appelle "l’effet de noria". Les arrivants à la retraite ont tous commencé à travailler alors que le système de répartition était opérationnel et quasi généralisé. Contrairement aux générations précédentes, qui en général n’avaient pas cotisé pendant les premières années de leur carrière, ils profitent de droits maximum. Ça fait monter la moyenne des revenus des retraités.



Il y a trois solutions qui doivent être mises en œuvre simultanément. Un, poursuivre la désindexation à un rythme régulier, sans brutalité. Deux, encourager les formules d’épargne individuelle, qui viendront compléter les retraites par répartition. Et bien sûr travailler plus longtemps. Chaque année travaillée en plus augmente les cotisations et réduit les pensions à verser. C’était le but bien sûr de la récente réforme, qui a reporté l’âge légal à 64 ans. Malheureusement, son effet sera modeste, car la moitié des économies qu’elle produit seront redistribuées aux retraités. En associant ces trois actions, on met à contribution et les retraités actuels, et ceux de demain. C’est la formule la plus juste.