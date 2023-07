Fortunes de France : RTL vous dévoile les 10 premiers du classement des 500 de "Challenges"

Qui est le plus riche de France ? Le numéro 1 de ce classement, qui est régulièrement cité comme la plus importante fortune du monde, ne surprendra personne. C'est Bernard Arnault, l'empereur incontesté du luxe avec le géant LVMH qui est toujours la plus importante fortune tricolore. Il était déjà le numéro 1 en 2022 et il ne perd pas sa médaille d'or en 2023. Mieux encore pour lui et sa famille, sa fortune a connu une belle croissance. Elle est passée, d'après le magazine Challenges qui établit ce classement chaque année, de 149 milliards d'euros à 203 milliards.

Un phénomène d'enrichissement qui concerne la totalité du Top 10 de ce classement que RTL vous révèle ce mercredi 5 juillet. Classement, dont RTL est partenaire, et que vous pourrez retrouver dans sa forme la plus complète, de la 1ʳᵉ à la 500ᵉ place, dans les pages du magazine économique qui sortira en kiosques le jeudi 6 juillet.

Entre l'année 2022 et 2023, seuls les 2ᵉ et 3ᵉ ainsi que les 9e et 10ᵉ du tableau ont échangé leurs places. Le reste du Top 10 reste inchangé. C'est toujours le secteur du luxe, fleuron de l'économie française, qui reste particulièrement bien représenté dans ce classement.

1 (=) - Bernard Arnault et sa famille (LVMH - luxe, distribution et vins) : 203 milliards d'euros

2 (+1) - Famille Hermès (Hermès International - luxe) : 137,8 milliards

3 (-1) - Alain et Gérard Wertheimer et leur famille (Chanel - luxe) : 100 milliards

4 (=) - Françoise Bettencourt Meyers et sa famille (L'Oréal - cosmétiques) : 77,2 milliards

5 (=) - Rodolphe Saadé et sa famille (CMA CGM - transports) 39 milliards

6 (=) - Laurent, Marie-Hélène, Thierry Dassault et leur famille (Groupe Dassault - industrie, numérique, vins et médias) : 32 milliards

7 (=) - François Pinault et sa famille (Kreing - luxe, vin, services) : 31,2 milliards

8 (=) - Gérard Mulliez et sa famille (Groupe Mulliez - distribution) : 20 milliards

9 (+1) - Pierre Castel et sa famille (Castel Frères - vins et bières) : 14 milliards

10 (-1) - Emmanuel Besnier et sa famille (Lactalis - agroalimentaire) : 13,5 milliards

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info