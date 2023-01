ÉDITO - En 2023, la France échappera-t-elle à la malédiction des années en 3 ?

Au seuil de la nouvelle année, c’est le moment de se livrer à la prospective : que peut-on dire de l’année 2023 ? Les années "en trois" sont en général de mauvaises années au plan économique. 1973, c’est l’année du choc pétrolier, même si la croissance était encore forte. 1983, celle du tournant de la rigueur, après la relance budgétaire ratée de 1981-1982. 1993, c’était la première récession depuis la guerre. 2003, croissance zéro, tout comme 2013, à cause de la crise de l’euro. Le millésime "3" ne semble donc guère favorable.



Il est probable que la psychologie collective des nombres joue sur la consommation, on se souvient par exemple du boom inhabituel pendant l’an 2000, trois zéros, qui donnait le sentiment d’un nouveau départ, propice à l’investissement et à l’innovation. À l’inverse, les années en 9 sont souvent des années de transition. Pour autant, ne soyons pas mystiques, ce n’est que l’un des nombreux déterminants de l’économie. Ce qui est frappant pour l’année qui s’ouvre, c’est que la plupart des économistes et des dirigeants de l’économie annoncent la catastrophe depuis plusieurs mois, le FMI encore cette nuit même, et qu’elle ne s’est toujours pas produite.



La croissance française résiste, malgré le choc violent de l’inflation et celui de la hausse des taux d’intérêt, qui renchérit les emprunts. Ce n’est pas flambard, on est autour de zéro, mais ça tient. Et le plus surprenant, ce sont les créations d’emplois qui se poursuivent, à rythme faible mais positif. C’est tout à fait inhabituel dans un tel climat.

Comment expliquer cette résistance ?

Probablement l’écho de la reprise du siècle que nous avons connue en 2021, qui a laissé des besoins de consommation inassouvis, en matière d’équipement automobile par exemple, ou de travaux dans les logements. La demande a été telle l’année dernière, alors que les entreprises butaient sur les pénuries de main d’œuvre et de composants, que bon nombre d’investissements ont été décalés. C’est donc l’épargne des ménages moyens et aisés, accumulée pendant les confinements en 2020, qui continue à se déverser dans l’économie.



Il n’y a que les classes moyennes supérieures qui parviennent à compenser la hausse des prix avec leur épargne. Mais les autres, qui n’ont plus d’épargne, sont aidés par les importants transferts financiers du gouvernement, les différents chèques et boucliers tarifaires. Ces dépenses de plusieurs dizaines de milliards d’euros constituent le deuxième rempart de la résistance française. Deux lignes de défense, épargne accumulée pendant le Covid et aides aux ménages, qui sont financées toutes deux par l’état, c’est-à-dire sur le déficit budgétaire. En clair, la France roule toujours, mais elle roule sur la réserve.

Et ça peut durer longtemps ?

C’est à mon sens "la" question de 2023, en dehors des inconnues géopolitiques. La France pourra-t-elle continuer à financer, en s’endettant, les soutiens à la croissance qui lui évitent le sinistre destin du Royaume-Uni ? Il y a quelques jours, alors que nous préparions tous le réveillon, les taux d’intérêt de la dette française sont repassés au-dessus de 3% par an, pour la première fois depuis le printemps 2012. C’est un avertissement.

