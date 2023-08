EDITO - Découvrez pourquoi les ventes de bagages s'envolent

La valise est un accessoire essentiel pour partir en vacances, qu'importe sa taille ou sa couleur... Elle n'a jamais été autant vendue qu'actuellement : + 30% de ventes cet été par rapport à l'année dernière.

Après une chute pendant la période de la Covid-19, les vendeurs se frottent désormais les mains. Mehdi Barka, gérant de trois boutiques parisiennes, explique : "Ça fait dix ans que je suis dans ce métier-là, j'ai jamais vu ça de ma vie". Il parle d'une augmentation de 125% par rapport à l'avant-Covid. "On se prépare à pulvériser les chiffres", explique-t-il.

Plus globalement, les résultats nationaux sont positifs, comme l'avance Alexandra Le Creff, vice-présidente des détaillants en maroquinerie et voyage : "Sur le premier trimestre de cette année par rapport à l'année dernière, on est presque à +30% sur des maroquineries, des bagagistes".

Un des plus gros vendeurs français de valises, Delsey, a réalisé un chiffre d'affaires de 207 millions d'euros en 2022, une hausse de 124% par rapport à 2021. Cette année, la marque française qui a créé la valise à roulettes risque bien de dépasser encore ce record.



Des attentes différents d'auparavant

Par ailleurs, le luxe s'impose dans les voyages estivaux. Plus de mille euros pour certains biens, promus dans des publicités par des célébrités mondialement reconnues telles que Lionel Messi pour Louis Vuitton. Le prix n'est plus le seul facteur que prennent en compte les clients. En effet, les valises plus facilement réparables, plus durables sont privilégiées.

Pour des vacances sereines, il vaut mieux ne pas perdre ou se faire voler sa valise, alors que les incidents de ce type sont devenus plus fréquents l'année dernière, avec un bond des incidents de 4 pour 1.000 en 2021 à 8 pour 1.000 en 2022. Au total, 29 millions de bagages ont subi des incidents en 2022, soit le triple de l'année précédente.