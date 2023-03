RTL ne serait pas RTL sans la fameuse "Valise", jeu mythique créé en 1974 par Dominique Farran qui s'est inspiré des Américains. L'animateur du jeu commence par annoncer à l'antenne le montant supposé être contenu dans la fameuse valise, qui est en réalité virtuelle. Après quoi, un numéro de téléphone fixe est tiré au sort dans l'annuaire français, puis le candidat sélectionné est appelé en direct.

Le 15 août 1974, la toute première "Valise" a été remportée dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne-Billancourt précisément. En appelant des numéros au hasard en direct, on peut se heurter à quelques déconvenues. On ne sait jamais trop sur qui on tombe et même où on tombe car ce jeu, à une époque, était itinérant avec Michel Drucker. Mais la "Valise", c'est aussi des moments touchants ou (parfois) embarrassants.

La "Valise", tout le monde en rêve, on y joue parfois en équipe ou en famille. Ce jeu fait partie de l'histoire de RTL et il n'y a pas de raison que cela s'arrête !



