Grève SNCF : 2 TGV sur 5 annulés pour le week-end de Noël

Mercredi 21 décembre au soir, les voyageurs de la SNCF sauront si leur train est annulé ou non pour le week-end de Noël, en raison de la grève des contrôleurs. La direction a prévenu que deux TGV sur cinq seront annulés samedi 24 et dimanche 25 décembre.

Un TGV sur deux devrait circuler sur les axes Nord et Atlantique et trois TGV sur cinq sur les axes Sud-Est et Est. Deux Ouigo sur trois sont prévus, a précisé la SNCF dans un communiqué. Environ 200.000 personnes devraient être touchées par ce mouvement de grève.

La SNCF a déjà annoncé une mesure de compensation en réponse à cette grève puisque chaque voyageur dont le train a été supprimé entre le 23 et le 26 décembre recevra un bon d'achat de deux fois la valeur de son billet. Cette compensation exceptionnelle concerne les trajets en TGV Inoui, en Intercités et en Ouigo qui ont été annulés.

