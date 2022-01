Droits de succession : un "héritage universel" peut-il être mis en place ?

Faut-il réformer les droits de succession ? Et si oui, faut-il les augmenter ou bien les diminuer ? Cette question brûlante s'est invitée dans la campagne présidentielle de 2022. Les candidats sont très divisés sur le sujet. La droite et l'extrême droite penchent pour un allègement de la fiscalité. À gauche, au contraire, on propose des taxes sur les donations des plus riches.

Le Conseil d'analyse économique (CAE) prône lui une réforme en profondeur de la taxation de l'héritage. L'organisme de réflexion rattaché à Matignon propose un "héritage universel". Il s’agirait de donner à tout Français atteignant la majorité, un capital entre 10 et 40.000 euros versé par l'État. Une sorte d’héritage inconditionnel pour aider les jeunes à démarrer dans la vie.

La proposition du CAE s'appuie sur un constat : l'héritage a changé de nature. La part de la fortune héritée dans le patrimoine des Français est passée de 30% à 60% en 50 ans. Et avec l'allongement de la vie, l'âge moyen de l’héritier est passé de 30 à 57 ans. Aujourd'hui, l’héritage est devenu un complément de retraite.

La réforme se heurterait à la culture dominante

Cette proposition serait financée par une augmentation très sensible des droits de succession. Avec principalement, la suppression de certaines niches fiscales (assurances vie, transmissions des entreprises, etc).





Cette proposition "d’héritage universel" a peu de chances de voir le jour. Elle se heurte à la culture française dominante. Déjà, donner un héritage à un jeune avant même qu’il ait commencer sa vie professionnel… Cela bouscule le sens commun. Et puis, même si la réforme se traduisait par une baisse de droits réellement payés par la classe moyenne, la majorité des Français aurait le sentiment que les droits de succession... augmentent.

Ce serait ressenti très durement. Une telle réforme serait un risque politique très important.



