Disneyland Paris rouvre ses portes, pour le plus grand bonheur des visiteurs

Disneyland Paris rouvre ses portes, pour le plus grand bonheur des visiteurs

Le port du masque reste obligatoire à Disneyland Paris, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le parc a toutefois fait un pas de plus vers un retour à une vie normale en rouvrant ses portes ce jeudi, après plus de sept mois de fermeture.

Sur main Street, l'avenue principale, les visiteurs se pressent, comme Océane : "On voulait être les premiers à être sur le parc (...) C'est vraiment une pause dans notre vie, ça fait tellement du bien, clairement on revit", se réjouit la jeune femme. "Il y a tout ce qu'il faut, des larmes, de la joie, des applaudissements, vraiment c'est magnifique", confie pour sa part son compagnon Michael, avec qui elle est venue.

En robe de princesse, Éva a eu droit à "une surprise" de la part de sa maman et elle est visiblement ravie : "J'ai vu Mickey, Tic et Tac et plein d'autres choses", raconte la petite fille.

On est très heureux du rythme de réservation Natacha Rafalski - directrice générale de Disneyland Paris

Dans les attractions il n'y a pas beaucoup d'attente comme le détaille Ludivine qui s'occupe du manège des tasses du Chapelier Fou : "Ce matin c'était majoritairement des Français et j'ai vu quelques étrangers, mais je pense que ça ne va pas tarder à arriver", prévoit-elle.

Et la directrice générale de Disneyland Paris, Natacha Rafalski reste optimiste, notamment sur la venue des touristes européens : "Ce que nous avons vu déjà dans nos réservations, c'est un très fort engouement, donc je suis très positive, ça commence très très bien, on est très heureux du rythme de réservation", indique celle qui se dit "très confiante pour le futur".

Et pour attirer les visiteurs, le parc a profité de sa fermeture pour terminer la rénovation d'un hôtel et plusieurs attractions.