DIAPORAMA - Renault dévoile la nouvelle Clio, plus branchée et plus écolo

On l'attendait avec impatience ! Mais pas aussi tôt. On pensait en effet qu'après quatre années Renault allait juste faire quelques retouches pour sa Clio actuelle en attendant patiemment la sixième génération. Et bien la marque au losange a surpris tout le monde, en nous dévoilant une voiture qui dégage beaucoup de sex-appeal.

Autant le style précédent était jugé sage, trop sage autant celui ci interpelle. Ainsi, toute la face avant a été revue, redessinée. Tout de suite ce qui frappe c'est sa nouvelle signature lumineuse, des phares à LED en forme de boomerang. Autant dire que de jour comme de nuit elle ne passera pas inaperçue dans la circulation, sans être bling-bling pour autant.

Avec un logo en satin brossé du plus bel effet qui s'affiche au centre, comme pour la future Renault 5 électrique (la R5 E-Tech). D'ailleurs cette nouvelle signature sera reprise sur les futurs modèles de la marque dès cette année comme le Captur restylé et le Scénic électrique.

Le match avec la Peugeot 208 est lancé. C'est Gilles Vidal, l'ancien directeur de style de Peugeot arrivé chez Renault il y a près de trois ans, qui est le papa des deux voitures ! Gilles Vidal a déjà bousculé l'image de la petite Lionne et il est en train de bousculer celle de la Clio. Pourtant pas simple de changer un best-seller vendu a 16 millions d'exemplaires, sans risquer la sortie de route. Un parti pris assumé. "Le risque aurait été de pas en prendre" affirme-t-il avec conviction.

Plus branchée et plus écolo

Moins spectaculaire à l'intérieur, les changements sont plus techno. On trouve ainsi un nouveau tableau de bord numérique en 7 ou 10 pouces. Le plus : un emplacement de recharge sans fil et la possibilité de relier son smartphone via Apple CarPlay ou Android Auto. Avec aussi une touche écolo : il n'y a plus de cuir à bord mais un nouveau revêtement pour les sièges, le tableau de bord et les panneaux de portes composés à 60% de tissus recyclés.



Cette Clio va proposer cinq motorisations (3 essences, 1 hybride, 1 GPL et 1 diesel). L'hybride qui représente déjà 30 % des ventes de l'actuelle Clio devrait encore progresser avec une consommation annoncée à 4,1 litres/100 km. Pour le GPL l'argument "pouvoir d'achat" pourrait faire mouche, même si, vous consommez 15 à 20 % de plus, le prix moyen à la pompe d'environ 1 euro est un super argument. Cerise sur le capot : une autonomie de plus de 1.000 kilomètres.

Enfin nouveauté : la finition Esprit Alpine. Avec un look plus sportif : lame aérodynamique couleur grise sur le bouclier avant, diffuseur arrière, jantes de 17 pouces spécifiques, logo noir, un pédalier en aluminium et des ceintures de sécurité avec un liseré bleu. Version qui dispose du badge « Esprit Alpine » sur les ailes avant.

