Permis de conduire : le gouvernement réfléchit à baisser l'âge légal à 17 ou 16 ans

L'exécutif ne veut pas couper le cordon avec la jeunesse. Inquiet de la mobilisation importante des jeunes dans les cortèges des derniers mouvements sociaux, le pouvoir multiplie les gestes en direction de ce public de plus en plus défiant envers la politique. Après avoir renoncé à rendre le service universel obligatoire, provisoirement, et annoncé une revalorisation des bourses étudiantes, le gouvernement pourrait abaisser l'âge légal pour conduire.

Selon Le Parisien, le gouvernement réfléchit sérieusement à abaisser l’âge légal pour l’obtention du permis de conduire, actuellement fixé à 18 ans pour les voitures, sauf conduite accompagnée, pour le descendre à 17 ans, voire 16 ans, si certains freins réglementaires venaient à sauter. Un geste en direction des jeunes qui habitent loin des centres-villes. La durée minimale de vingt heures de cours pratiques exigée en auto-école pourrait également être supprimée, afin de diminuer la facture globale du permis.

L'idée serait de s'inspirer de plusieurs pays où déjà on peut passer son permis à 17 ans comme au Royaume-Unis. Voire 16 ans aux États-Unis. Mais dans ce pays, souvent cité comme exemple, cette conduite est généralement accompagnée de restrictions, comme l'interdiction par exemple de rouler la nuit.

Abaisser l'âge n'est pas forcément une bonne idée, font remarquer les associations de victimes, surtout dans un pays latin comme la France. Alcool, vitesse, stupéfiant... Les conduites à risque sont encore importantes pour les 18-24 ans, impliqué dans 17 % des accidents de la route alors qu'ils représentent seulement 9 % de la population. Les associations sont davantage favorables à renforcer la conduite accompagnée, qui pourrait être envisagée dès 15 ans. L'apprentissage supervisé a plusieurs avantages à faire valoir, comme une diminution des accidents, des primes d'assurance moins chères et une meilleure réussite à l'examen. Pourtant, elle ne séduit qu'un quart des candidats au permis de conduire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info