Auto : faut-il se laisser tenter par l'hybride ?

Avec 10 millions d'exemplaires sortis de l'usine d’Onnaing près de Valenciennes, la Toyota Yaris est devenue cette semaine le modèle de voiture le plus produit en France. En particulier en version hybride, dont les ventes cartonnent (21% des ventes et +13 points en un an).

Et pourtant, lorsque le constructeur avait lancé sa Toyota Prius en version hybride, personne n'y croyait. Force est de constater qu'avec 9 voitures sur 10 vendues par la marque avec ce type de motorisation, Toyota domine le marché en termes de ventes.

Mais pourquoi cet engouement ? D'abord le prix de l'essence. L'hybride permet de réduire de façon importante la consommation. Pour être concret, si vous conduisez en ville et sur route. La Yaris hybride consomme environ 1 litre et demi de moins aux 100 kilomètres. Et l'on constate quasiment les mêmes écarts chez les concurrents comme la Clio Etch, version hybride.

Prix, hybrides rechargeables… ce qu'il faut savoir avant de vous décider

L'hybride est-il plus chère à l'achat ? Comptez un peu plus de 3.000 euros de différence avec les versions essence. Mais on économise environ 630 euros de carburant en un an, si l'on roule 20.000 kilomètres. Un hybride vous fait également gagner environ 10 à 15 % en entretien. Il n'y a pas d'embrayage, par exemple. Toutefois, concernant les prix, le véhicule électrique reste encore très cher - comptez au minimum 30.000 euros.

Il existe aussi des hybrides rechargeables, qui peuvent se brancher comme un véhicule tout électrique, mais toujours épaulé par un moteur essence. Avec cette technologie, les gains deviennent très intéressants : entre 50 et 70 kilomètres en mode tout électrique, avec des consommations qui peuvent baisser entre 2 et demi et 3 kilomètres aux 100.

En résumé, l'hybride est le meilleur des deux mondes entre le tout électrique, et le tout thermique. À condition de bien connaitre votre usage. Si vous ne faites que de l'autoroute, cela n'a aucun intérêt, car vous consommerez davantage. Mais pour un usage ville-route, c'est le bon plan.

