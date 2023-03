DIAPORAMA - Renault dévoile la 6e génération de son Espace, plus SUV que monospace

Plus un look SUV que Monospace

Tout le monde connait l'Espace, ce modèle iconique de Renault lancé en 1984 avec Matra. Un modèle qui a chamboulé le monde automobile, avec plus de 1,3 million de véhicules vendus depuis son lancement.

Autant dire que cette nouvelle génération était très attendue. Avec une demi-surprise : Renault surfe sur le succès des SUV et propose un véhicule XXL proche de son actuel Austral, avec une version 5 et 7 places. Sa dimension : 4,72m de long.



Renault a voulu un véhicule fidèle à son ADN. Ainsi, ce futur Espace accueille un toit vitré panoramique XXL, laissant entrer la lumière sur plus d'un mètre carré (longueur 1,33m et 84cm de largeur).

Malgré son architecture de SUV, l'idée est toujours de proposer un maximum d'"Espace" avec banquette fractionnable 2/3-1/3 avec un grand coffre de 777 litres et jusqu'à 1.818 litres avec la banquette rabattue.

Une version full hybride

Sous le capot, pas d'électrique pure, mais une version full hybride de 200 ch. La marque annonce une consommation relativement serrée : 4.6 L/100km avec une belle autonomie de 1.100 kilomètres. À noter que le véhicule n'aura pas de malus.

Côté multimédia, cet Espace offre le must de la gamme, comme pour la Megane-e et l'Austral : un grand écran et un système multimédia avec Google.

Produit à l'usine de Palencia en Espagne. Les prix ne sont pas encore communiqués. La sortie est prévue à l'été 2023.

