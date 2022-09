Des consoles PlayStation confisquées par la justice mises en vente... par l'État

Avis aux joueurs toujours à la recherche d'une PS5 ! Deux consoles PlayStation seront mises en vente à l'occasion d'une grande vente aux enchères organisée par le biais de la maison Drouot, le 4 octobre prochain, à Lyon. Leur particularité : ces consoles sont mises en vente par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Il s'agit donc de consoles qui ont été saisies par la justice et dont les bénéfices de la vente devraient, selon le ministère de la Justice, "servir à indemniser les victimes ou à financer des actions d’intérêt général".

Deux ventes sont ainsi organisées les 4 et 5 octobre prochains, à Lyon donc et Marseille. Et la direction générale des Finances publiques a dressé une liste (non-exhaustive) des biens qui seront à saisir - plus de 200 au total : "des véhicules de prestige (Chevrolet Corvette, Ferrari, Jaguar, Porsche), des bijoux, des pièces d'or, des diamants, des montres (Rolex, Vacheron Constantin), de la maroquinerie, des tableaux". La vente du 4 octobre se déroulera de 13h30 à 17 heures, au palais de la Bourse, à Lyon. Celle du 5 octobre aura lieu au palais du Pharo, à Marseille.

Compte tenu de la tension qui pèse sur la PS5 en raison des ruptures de stock à répétition depuis sa sortie en novembre 2020, les enchères risquent toutefois de monter. La mise à prix confirme, en tout cas, qu'il ne s'agira pas de "brader" les consoles. La manette simple - vendue 550 € dans le commerce - est mise à prix à 400 euros.

