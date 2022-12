Damart : avec l'arrivée de l'hiver, les ventes décollent

Alors qu'un premier vrai coup de froid est attendu pour la fin de semaine, avec la baisse des températures, la crainte des coupures de courant et d'une pénurie de chauffage poussent certains Français, notamment les plus âgés à faire des réserves. Non pas de café, ou de soupes, mais de vêtements chauds. Damart par exemple, voit ses ventes grimper en flèche. L'entreprise profite à fond de la sobriété énergétique, dans les boutiques, on s'arrache les fameux Thermolactyl.

À Strasbourg, il ne fait pas encore froid, mais dans la boutique Damart, c'est déjà le rush pour toute une génération de clientes. Elles se précipitent, paniquées, par peur des coupures de chauffage cet hiver. "On a une clientèle qui est très âgée, donc elle s'inquiète vite. Même les gens qui vivent dans des Ehpad ont peur de pas avoir chaud", raconte Djamal, l'un des vendeurs. Une part de panique dans les achats, mais pour Yari, c'est plutôt la température de son logement qui la pousse à venir s'équiper. "Maintenant, ça va descendre à quinze, quelque chose comme ça. J'essaie de ne pas trop augmenter donc je suis venue chercher des sous-vêtements chauds", dit-elle.

Céline n'est pas de la même génération, elle franchit les portes de la boutique pour la première fois. Mais elle veut avoir chaud à son travail et ce sera le moyen le plus discret. "Je cherche un legging et effectivement un T-shirt pour mettre en dessous", dit-elle. En attendant la vraie baisse des températures dans cette boutique, les ventes ont déjà bondi de près de 20%.

