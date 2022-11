Hiver : quelques conseils pour se protéger du froid

Avec l'arrivée de l'hiver viennent le froid et les infections. Savoir se protéger des basses températures est important et peut s'avérer essentiel pour les personnes les plus fragiles. Avant tout, il faut rester au chaud dans son domicile. Pour cela, préserver la chaleur dans les pièces de vie en fermant les portes de cette dite-pièce. Il est important de garder une température constante, autour des 19°C, et de ne pas surchauffer son logement. Veillez tout de même à aérer votre domicile quelques minutes quotidiennement, malgré le froid.

S'agissant de l'extérieur, il est important de porter une tenue adéquate aux températures hivernales. Ciblez la tête et le coup, ces zones sont les plus sensibles au froid. "Portez une écharpe devant le nez et la bouche pour respirer de l'air plus chaud", recommande le site Ameli. De manière générale, les extrémités (mains, pieds, visage) sont les zones à protéger en priorité. Des gants, des grosses chaussettes et des chaussures chaudes et hermétiques sont donc hautement recommandées.

Il semble évident d'éviter de prolonger les périodes en extérieur afin d'éviter l'accumulation du froid dans votre corps. De même, attention aux chocs thermiques et aux courants d'air qui sont les amis des infections comme le rhume ou la grippe. Pour éviter de tomber malade, il faut régulièrement se laver les mains et se moucher pour nettoyer son nez. Garder une activité physique régulière et ne pas accumuler trop de fatigue est également décisif dans sa protection au froid et aux infections.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info