Coronavirus : quelles aides pour les départements sous couvre-feu ?

publié le 23/10/2020 à 11:09

Le gouvernement veut éviter un reconfinement dont les conséquences économiques pourraient être désastreuses. Mais le couvre-feu entraine déjà des lourdes pertes pour les restaurateurs, les taxis et de nombreuses entreprises. Le Premier ministre a donc décidé d'étendre les mesures d'aides économiques à tous les départements concernés par le couvre-feu.

Les premières aides sont celles du fonds de solidarité. Toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui se trouvent dans les nouvelles zones de couvre-feu pourront en bénéficier, et ce, quel que soit leur secteur.

Cela représente un chèque allant jusqu'à 1.500 euros par mois, défiscalisés, si votre TPE ou PME subit une perte de 50% de son chiffre d'affaire. Pour les hôtels, restaurants, bars et cafés, l'enveloppe peut monter jusqu'à 10.000 euros.

Autres aides disponibles : les exonérations de charges. Toutes les entreprises frappées par des fermetures administratives à cause du confinement nocturne peuvent être dispensées totalement de payer leurs cotisations sociales patronales. Enfin, les prêts garantis par l'État - les PGE - sont accessibles jusqu'au 30 juin prochain, et non jusqu'à la fin de l'année, pour renflouer les trésoreries des entreprises en difficulté.

En tout, ces nouvelles aides appliquées aux 54 départements sous couvre feu coûteront à l'État autour d'un milliard et demi d'euros par mois.