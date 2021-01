publié le 21/01/2021 à 10:47

Les mutuelles ont-elles profité de la crise pour se refaire une santé financière sur le dos des assurés ? La réponse est oui, trois fois oui, pour l'association de consommateurs UFC Que Choisir, qui a décortiqué des centaines de contrats.

L'UFC-Que-Choisir a ainsi comparé plus de 600 contrats de 123 organismes complémentaires différents. Résultat : les assurances santé augmentent de 4,3% cette année. Il s'agit ici d'une valeur médiane : cela veut dire que moitié des adhérents ont donc une hausse de leur mutuelle qui dépasse ce pourcentage. L'association de consommateur estime que cela représente un surcoût de 79 euros par an sur le budget d'un ménage... Et pour 1 assuré sur 5 il est même de plus de 200 euros.

L'UFC soupçonne les complémentaires santé de répercuter sur leurs clients, la fameuse taxe Covid. Car l'année dernière les mutuelles ont fait des économies estimées à 2,2 milliards d'euros, il y a eu moins de soins. Le gouvernement avait donc décidé d'une taxe Covid, et de les faire payer 1 milliard d'euros pour compenser une partie du déficit de la sécurité sociale. L'association accuse aujourd'hui certaines mutuelles d'en profiter pour faire peser ce surcoût aux adhérents cette année.

Mais la mutualité française, contactée RTL, dément. Elle conteste fermement la méthodologie d'UFC-Que-Choisir et nous a fourni les résultats de sa propre enquête en exclusivité. Elle indique avoir analysé 14 millions de contrats auprès de 32 mutuelles... et pour elle la hausse moyenne des cotisations cette année est de 2,6 %. Une évolution similaire à celle des années précédentes, explique la Mutualité française qui se défend donc de répercuter la taxe Covid sur les cotisation des adhérents.