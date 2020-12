publié le 30/11/2020 à 13:59

La solution tant attendue pour mettre fin à la crise sanitaire pourrait arriver en France dans un peu plus d'un mois. "La campagne devrait démarrer début janvier 2021", a annoncé la présidente de la Commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé (HAS), invitée sur RTL ce lundi 30 novembre.

"Le nombre de doses qu'on va avoir va être relativement limité", souligne l'infectiologue Elisabeth Bouvet. C'est pourquoi la HAS a prévu une campagne de vaccination en cinq phases. À commencer par la vaccination des Français les plus âgés : "Il faut se consacrer sur les personnes les plus vulnérables", poursuit l'infectiologue.

"En regardant ce qu'il s'est passé jusqu'à présent, (…) on a vu que les Ehpad étaient particulièrement concernés, puisqu'ils concentrent près de 30% des décès", ajoute Elisabeth Bouvet. "Avec le nombre de doses qu'on va avoir, on ne peut pas se permettre d'imaginer maintenant influencer l'épidémie elle-même. Ce qu'on peut faire, c'est protéger les personnes qui risquent d'être infectées et donc prioriser les personnes les plus vulnérables", conclut-elle.