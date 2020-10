Coronavirus : l'évènementiel, un secteur sinistré par la crise sanitaire

publié le 19/10/2020 à 09:24

La crise sanitaire dure de puis de nombreux mois et ne semble pas vouloir s'atténuer, au grand dam du secteur de l'évènementiel. Depuis le mois de mars dernier, ce ne sont pas moins de 4.200 salons, congrès et foires qui ont été annulés en France, pour une perte totale de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cette perte est directement liée aux différentes restrictions : confinement, rassemblements limités…

Benoit Ramozzi, le délégué général de l'association l'événement qui regroupe plusieurs acteurs de la communication événementielle estime que la baisse du chiffre d'affaire est à hauteur de 80% sur l'année 2020. En effet, le secteur est pratiquement à l'arrêt. Près de la moitié des entreprises est menacée de fermer selon l'association. Cela présente une menace pour les 40.000 collaborateurs dans la filière, dont 90% sont au chômage partiel. Au total, le secteur est responsable de près de 350.000 emplois directs et indirects en France.

Certaines entreprises digitalisent et font preuve d'ingéniosité pour continuer d'organiser des évènements. Il y a ça et là des conférences d'entreprises ou de présentation de produits mais les choses ont changé. Il y a une jauge maximale dans la salle, terminé les buffets également. Désormais les conférences et les congrès se font en présentiel et à distance. Vu que tout le monde ne peut pas venir dans la salle physiquement il faut absolument proposer aux participants une retransmission et des interactions en ligne par exemple.