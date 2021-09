Bonus vélo : éligibilité, montant, démarche... Tout ce qu'il faut savoir

Le vélo séduit de plus en plus les Français avec parfois des mois d'attente pour en obtenir un selon le modèle choisi. Une tendance suivie de près par le gouvernement, qui a mis en place il y a trois ans le plan vélo. L'État poursuit sa lancée puisque Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, a annoncé un investissement de 250 millions d'euros supplémentaires pour cette fin d'année mais aussi pour 2022. RTL fait le point sur le bonus vélo.

Le bonus vélo à assistance électrique. Pour l'obtenir, le vélo doit être neuf, acquis à compter du 1er juin 2020 et doté d'une batterie sans plomb. Il faut être domicilié en France et justifier d’un Revenu Fiscal de Référence par part inférieur ou égal à 13.489 €. Par ailleurs, cette aide ne peut être demandée qu'une seule fois par personne. Son montant est identique à celui de l'aide allouée par la collectivité locale et ne peut dépasser 200 euros. Le barème est disponible ici.



Le bonus vélo cargo ou remorque électrique pour cycle. Le cycle ou la remorque pour cycle doit être neuf, avoir été acquis à compter du 26 juillet 2021, ne pas utiliser de batterie au plomb et être aménagé pour permettre le transport de personnes ou de marchandises. Les critères d'éligibilité sont les mêmes que ceux du bonus vélo à assistance électrique cités ci-dessus. Le montant de l’aide est fixé à 1.000 € dans la limite de 40% du coût d’acquisition.

Prime à la conversion

Pour obtenir la prime à la conversion, le cycle à pédalage assisté, neuf ou d’occasion, doit être acquis ou loué à compter du 26 juillet 2021, ne pas utiliser de batterie au plomb, et un véhicule ancien et polluant doit être mis au rebut. Pour cette aide, aucune condition de revenu n'est demandée. Son montant est fixé à 1.500 € dans la limite de 40% du coût d’acquisition.

Comment demander ces aides ?

Pour demander ces aides, un formulaire est disponible en cliquant ici. La demande d’aide doit être formulée dans les 6 mois suivant la date de facturation du cycle ou, dans le cas d’une location, de versement du premier loyer.